єПідтримка: 3,5 млн українців отримали по 6500 грн

Також Уряд виплачує усі соцвиплати.

За програмою "єПідтримка" по 6500 грн отримали 3,5 млн людей.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Так, програма та соціальні програми допомоги стали одними з 9 основних напрямків того, як країна буде жити, працювати, накопичувати ресурси, захищатися в умовах повномасштабної війни.

"Пенсії в березні проіндексували, за квітень — у регіонах, де йдуть бойові дії, пенсії виплачуються авансом. Всі соцвиплати платимо. За програмою "єПідтримка" виплатили по 6,5 тисяч грн тим, хто втратив роботу. Такі виплати вже отримали 3,5 млн людей. Всі види соціальних допомог, зарплати лікарям, вчителям — все це платиться і буде платитися", – заявив Шмигаль.

Нагадаємо, 31 березня - останній день подання заявок на 6500 грн "єПідтримки". Заявки на допомогу в рамках програми подали вже 4,4 млн громадян.

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