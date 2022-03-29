єПідтримка: 3,5 млн украинцев получили по 6500 грн

Также правительство выплачивает все соцвыплаты.

По программе "єПідтримка" по 6500 грн получили 3,5 млн человек.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Так, программа и социальные программы помощи стали одним из 9 основных направлений того, как страна будет жить, работать, накапливать ресурсы, защищаться в условиях полномасштабной войны.

"Пенсии в марте проиндексировали, за апрель — в регионах, где идут боевые действия, пенсии выплачиваются авансом. Все соцвыплаты платим. По программе "єПідтримка" выплатили по 6,5 тысяч грн потерявшим работу. Такие выплаты уже получили 3,5 млн человек. Все виды социальных пособий, зарплаты врачам, учителям — все это платится и будет платиться", — заявил Шмыгаль.

Напомним, 31 марта — последний день подачи заявок на 6500 грн "єПідтримки". Заявки на помощь в рамках программы подали уже 4,4 млн. граждан.

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