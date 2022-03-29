Умер владелец клуба НХЛ, у которого были украинские корни

Умер владелец клуба НХЛ, у которого были украинские корни

Родители Мельника были выходцами из Украины.

На 63-м году жизни скончался владелец "Оттавы" Юджин Мельник.

Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Это произошло в понедельник, 28 марта. Причиной смерти называют болезнь, но не уточняют какую. В 2015 году ему произвели пересадку печени.

Родители бизнесмена были выходцами из Украины, а у самого Мельника было гражданство Канады. Он владел украинским языком и много лет помогал родине своих предков. Впервые в Украину миллиардер приехал после обретения страной независимости в середине 1990-х. У бизнесмена остались жена Шарилин, а также дочери Анна и Оливия.

Он был владельцем "Оттавы" с 2003 года. Это произошло после прохождения канадским клубом процедуры банкротства.

Лучшими результатами "Сенаторса" при его владении стали выход в финал Кубка Стэнли в 2007 году и в финал Восточной конференции в 2017 году.

Читайте также:

В Ирпене российские кафиры расстреляли известного детского тренера по боксу

В Мариуполе российские кафиры убили экскапитана сборной Украины по водному поло

Украинский боец смешанных единоборств погиб во время обороны Мариуполя