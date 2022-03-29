Правительство запустило программу помощи вынужденным переселенцам — Шмыгаль

Государство будет выплачивать средства украинцам, которым пришлось покинуть свой дом.

Правительство запустило программу домогоги украинцам, которые стали вынужденными переселенцами из-за войны с российскими оккупационными войсками.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на первом с начала войны заседании Кабинета Министров.

"Программа "Ты дома", или помощь вынужденным переселенцам. Три ключевых пункта программы: жилье, работа, деньги. Сделали 500 тысяч мест для временного размещения людей. Тем семьям, которые принимают переселенцев, будем помогать с оплатой коммунальных услуг. Взяли к себе семью из трех человек получите 1350 грн на оплату коммунальных услуг, то есть по 450 грн за каждого, кого приютили.

Отдельно государство будет выплачивать ежемесячно вынужденным переселенцам по 2 тысячи гривен для взрослых и по 3 тысячи гривен для детей или для лиц с инвалидностью. Бизнесу, который берет на работу переселенца, заплатим 6,5 тысячи гривен как частичную компенсацию зарплаты для этого человека", — отметил глава правительства.