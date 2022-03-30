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В Украине стартовала программа помощи внутренним переселенцам: кто и как может получить

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В Украине стартовала программа помощи внутренним переселенцам: кто и как может получить

Getty Images

Размер пособия составляет 2220 грн на человека.

Представительство Международной организации по миграции в Украине начало воплощать в жизнь программу по предоставлению денежной помощи внутренне перемещенным лицам. Сейчас программа стартовала только в Закарпатье, но в перспективе и другие регионы.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук во время своего видеообращения 30 марта.

По ее данным, размер пособия – 2220 грн на человека.

Денежную помощь будут оказывать наиболее уязвимым группам среди перемещенных лиц:

  • беременным и матерям, самостоятельно воспитывающим детей,
  • семьям с двумя и более детьми,
  • семьям, среди членов которых есть лица с инвалидностью,
  • пожилым людям.

Списки этих категорий будет прорабатываться Департаментом соцзащиты населения Закарпатской ОВА и социальными работниками тергромад.

Для получения помощи работает следующий алгоритм:

  • Нужно зарегистрироваться как внутренне перемещенное лицо в соответствующей области через органы соцзащиты или ЦПАУ.
  • Если человек подпадает под определенные критерии уязвимости, он получает соответствующую помощь.

Напомним, 29 марта премьер Денис Шмигаль сообщил, что правительство запустило программу помощи украинцам, которые стали вынужденными переселенцами из-за войны и рассказал подробности.

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