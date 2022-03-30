В Украине стартовала программа помощи внутренним переселенцам: кто и как может получить

В Украине стартовала программа помощи внутренним переселенцам: кто и как может получить

Размер пособия составляет 2220 грн на человека.

Представительство Международной организации по миграции в Украине начало воплощать в жизнь программу по предоставлению денежной помощи внутренне перемещенным лицам. Сейчас программа стартовала только в Закарпатье, но в перспективе и другие регионы.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук во время своего видеообращения 30 марта.

По ее данным, размер пособия – 2220 грн на человека.

Денежную помощь будут оказывать наиболее уязвимым группам среди перемещенных лиц:

беременным и матерям, самостоятельно воспитывающим детей,

семьям с двумя и более детьми,

семьям, среди членов которых есть лица с инвалидностью,

пожилым людям.

Списки этих категорий будет прорабатываться Департаментом соцзащиты населения Закарпатской ОВА и социальными работниками тергромад.

Для получения помощи работает следующий алгоритм:

Нужно зарегистрироваться как внутренне перемещенное лицо в соответствующей области через органы соцзащиты или ЦПАУ.

Если человек подпадает под определенные критерии уязвимости, он получает соответствующую помощь.

Напомним, 29 марта премьер Денис Шмигаль сообщил, что правительство запустило программу помощи украинцам, которые стали вынужденными переселенцами из-за войны и рассказал подробности.

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