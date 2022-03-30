В МВД назвали микрорайоны Киева, где есть больше взрывоопасных предметов

В МВД назвали микрорайоны Киева, где есть больше взрывоопасных предметов

Общая площадь загрязнения составляет около 300 тыс. кв. км.

В результате действий российских оккупационных войск около 300 тыс. кв. км загрязнены взрывоопасными предметами.

Об этом заявил заместитель министра МВД Украины Евгений Енин во время объединенного марафона.

Сегодня враг оставляет после себя множество неприятных сюрпризов. По оценкам ГСЧС, общая площадь загрязнения взрывоопасными предметами составляет около 300 тыс. кв. км”, – сказал он.

Енин также рассказал о ситуации в Киеве. По его словам, наиболее загрязненными взрывоопасными предметами микрорайонами стали Виноградарь и Оболонь.

Также замминистра отметил, что с начала войны на территории Украины саперы обезвредили уже более 300 взрывоопасных предметов и одна авиационная бомба, очищено около 14 га территории.

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