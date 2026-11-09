Таємна зустріч перед Абу-Дабі: що Кушнер і Віткофф узгоджують із Україною та ЄС всупереч Кремлю

Стів Віткофф і Джаред Кушнер / © Getty Images

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Спецпредставники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф перед тристоронніми переговорами України, США та Росії в Абу-Дабі проведуть консультації з представниками Києва, ЄС і європейськими партнерами.

Про це Джаред Кушнер повідомив у соцмережі X.

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Переговори України, США та Росії в Абу-Дабі: з ким зустрінуться представники Трампа

За словами спецпредставника Трампа, перед дводенними тристоронніми переговорами Кушнер і Віткофф проведуть зустрічі з представниками України, Євросоюзу, НАТО, Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії.

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«Щоб продовжити тісні консультації та координацію з питань європейської безпеки й повоєнного майбутнього України, які ми здійснювали протягом останніх кількох тижнів», — зазначив Кушнер.

Він підкреслив, що це будуть перші тристоронні перемовини з лютого 2026 року.

Мирні переговори та гарантії безпеки для України: що пропонує Трамп

За словами Кушнера, президент США Дональд Трамп «рішуче налаштований» покласти край війні, яка призвела до величезних людських втрат, руйнувань і страждань. Американська сторона заявляє, що працює над переговорним рішенням, яке має забезпечити тривалий мир.

«Ми наполегливо працюємо над пошуком переговорного рішення, яке забезпечить тривалий мир і створить умови для існування суверенної, безпечної та процвітаючої України в умовах стабільнішої європейської системи безпеки», — сказав Кушнер.

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Спецпредставника президента США озвучив чотири ключові пріоритети майбутніх консультацій:

припинення бойових дій;

розроблення надійних гарантій і механізмів безпеки на повоєнний період;

підготовка комплексного плану економічного відновлення України;

просування гуманітарних заходів.

Особливу увагу планують приділити поверненню військовополонених і цивільних осіб. Також, за його словами, США разом з Україною, ЄС та європейськими партнерами працюють над забезпеченням повоєнних фінансових потреб України, відбудовою, підтримкою критично важливої інфраструктури, залученням приватних інвестицій і створенням умов для довгострокового економічного зростання.

«Важливою частиною цього процесу є заохочення всіх сторін до серйозного осмислення того, що відбуватиметься після війни», — підкреслив Кушнер.

Він також зазначив, що досягнення всеосяжного та тривалого врегулювання потребуватиме прямих контактів між Росією та європейськими партнерами щодо ширших домовленостей у сфері безпеки. Переговори в Абу-Дабі, за його словами, мають створити умови для початку таких контактів у межах ширшого багатостороннього процесу.

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Кушнер наголосив, що чинні європейські безпекові угоди та інституції є важливою основою для цієї роботи. Водночас потрібно визначити недоліки наявних механізмів і з’ясувати, які практичні зміни необхідні для підвищення їхньої ефективності.

«Наші обговорення будуть зосереджені на посиленні консультацій, налагодженні надійних каналів кризової комунікації, підвищенні військової прозорості та взаємних заходах зі зниження ризиків ескалації з повною повагою до суверенітету та права кожної держави самостійно ухвалювати рішення», — сказав Кушнер.

Переговори України, США та Росії в Абу-Дабі — що відомо про зустріч

Нагадаємо, тристоронні переговори України, США та Росії заплановані на 10–11 листопада в Абу-Дабі. Напередодні речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що зустріч відбудеться у форматі переговорів між Україною та Росією за посередництва Сполучених Штатів. За його словами, безпосередня участь європейських країн у ній не передбачається.

Втім, згодом стало відомо, що до Абу-Дабі також прибудуть представники Європейського Союзу, НАТО та європейських країн. Вони перебуватимуть в ОАЕ в ті самі дні та проведуть окремі координаційні консультації з українською стороною.

Очолить українську переговорну делегацію керівник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. До її складу також увійшли керівник Офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький та голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Крім того, у переговорах братиме участь аналітик від Служби зовнішньої розвідки. Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

9 листопада очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров повідомив, що українська делегація прямує до Абу-Дабі. Він наголосив на важливості координації з європейськими партнерами та узгодження спільних позицій щодо подальших кроків у дипломатичному процесі. За словами Умєрова, Україна працює над тим, щоб Європа була учасницею процесу досягнення миру.

Своєю чергою, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що головною темою переговорів в Абу-Дабі нібито стануть питання безпеки України та Росії. Він зазначив, що безпекові гарантії мають стати одним із ключових питань зустрічі.

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