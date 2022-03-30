Війна: 35-й день у десяти фотографіях

Війна: 35-й день у десяти фотографіях

Як ми жили, як ми боролися, як нас підтримував весь світ, розповімо вам у десяти фотографіях.

Війна в Україні триває 35 днів. Щодня забирає життя військових та цивільних, житті наших дітей, ламає долі, приносить біль та страждання. Але, як і в перший день війни, наша рішучість і віра у перемогу сильна і непорушна.

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Повністю зруйнована будівля після російського обстрілу у Святошинському районі Києва, Україна, 30 березня 2022 року.

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Папа Франциск зустрічається з біженцями з України під час щотижневої спільної аудієнції 30 березня 2022 року у залі Павла VI у Ватикані.

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Радянський меморіал, танк загорнутий в український прапор, Берлін, 30 березня 2022 року.

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Іграшковий автомобіль з м'якими іграшками та барвистою парасолькою над ним, перед російським консульством, 30 березня 2022 року, Гессен, Франкфурт-на-Майні.

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Ганна та Ігор заколисують свою доньку Зоряну, яка народилася вчора у бомбосховищі в пологовому будинку, 30 березня 2022 року в Київській області, Україна.

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Український солдат гладить собаку на дорозі в Ірпінь, неподалік Києва, Україна, 30 березня 2022 року.

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Сусідки прощаються, тому що одна має можливість покинути Маріуполь, а інша залишається в місті, де ведуться бойові дії, Маріуполь, 30 березня 2022 року.

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На цьому знімку з повітря, зробленому під Києвом 30 березня 2022 року, видно зруйнований будинок у селі Лук'янівка.

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Повністю зруйнована будівля після російського обстрілу у Святошинському районі Києва, Україна, 30 березня 2022 року.

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