Война: 35-й день в десяти фотографиях

Как мы жили, как мы боролись, как нас поддерживал весь мир, рассказе вам в десяти фотографиях.
Война в Украине длится уже 35 дней. Каждый день уносит жизни военных и гражданских, жизни наших детей, ломает судьбы, приносит боль и страдания. Но, как и в первый день войны, наша решимость и вера в победу сильна и нерушима.
Полностью разрушенное здание после российского обстрела в Святошинском районе Киева, Украина, 30 марта 2022 года.
Папа Франциск встречается с беженцами из Украины во время еженедельной общей аудиенции 30 марта 2022 года в зале Павла VI в Ватикане.
Советский мемориал, танк завернут в украинский флаг, Берлин, 30 марта 2022 года.
Игрушечный автомобиль с мягкими игрушками и красочным зонтиком над ним, перед российским консульством, 30 марта 2022 года, Гессен, Франкфурт-на-Майне.
Анна и Игорь убаюкивают свою дочь Зоряну, которая родилась вчера в бомбоубежище в родильном доме, 30 марта 2022 года в Киевской области, Украина.
Украинский солдат гладит собаку на дороге в Ирпень, недалеко от Киева, Украина, 30 марта 2022 года.
Соседки прощаются, так как у одной есть возможность покинуть Мариуполь, а другая остается в городе, где ведутся боевые действия, Мариуполь. 30 марта 2022 года.
На этом снимке с воздуха, сделанном под Киевом 30 марта 2022 года, виден разрушенный дом в селе Лукьяновка.
Полностью разрушенное здание после российского обстрела в Святошинском районе Киева, Украина, 30 марта 2022 года.
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