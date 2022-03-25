Війна: 29-й день у десяти фотографіях

Вже місяць Україна бореться за свою свободу та за майбутнє всього світу.
Цей день був непростим, але сьогодні ми стали ще ближчими до нашої перемоги.
Дівчата беруть участь у марші протесту проти нападів Росії на Україну 24 березня 2022 року у Кракові, Польща.
Пошкоджені будинки міста Маріуполя, 24 березня 2022 року.
Маріуполь, 24 березня 2022 року.
Вогонь та дим, що освітлюють небо на схід від Харкова, 24 березня 2022 року.
Добровольці навчаються користуватися штурмовою гвинтівкою під час військових навчань в Одесі, Україна, 23 березня 2022 року.
Пожежник гасить пожежу після того, як росіяни обстріляли склад у передмісті Києва 24 березня 2022 року.
Український військовослужбовець стоїть на сторожі біля складу, ураженого російським снарядом, у передмісті Києва, 24 березня 2022 р.
Родичі сумують під час церемонії похорону Сергія Муравцького (61 рік), який загинув дорогою до лікарні після нападу росіян під Києвом, 24 березня. 2022 рік на Байковому цвинтарі у Києві, Україна.
Українські жінки-військовослужбовці перед тим, як вирушити на передову у Львові, Україна, 24 березня 2022 року.
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