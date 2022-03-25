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Війна: 29-й день у десяти фотографіях

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1969
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Війна: 29-й день у десяти фотографіях

Getty Images

Вже місяць Україна бореться за свою свободу та за майбутнє всього світу.

Цей день був непростим, але сьогодні ми стали ще ближчими до нашої перемоги.

© Getty Images
Getty Images

Дівчата беруть участь у марші протесту проти нападів Росії на Україну 24 березня 2022 року у Кракові, Польща.

© Getty Images
Getty Images


Пошкоджені будинки міста Маріуполя, 24 березня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Маріуполь, 24 березня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images


Вогонь та дим, що освітлюють небо на схід від Харкова, 24 березня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images


Добровольці навчаються користуватися штурмовою гвинтівкою під час військових навчань в Одесі, Україна, 23 березня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images


Пожежник гасить пожежу після того, як росіяни обстріляли склад у передмісті Києва 24 березня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images


Український військовослужбовець стоїть на сторожі біля складу, ураженого російським снарядом, у передмісті Києва, 24 березня 2022 р.

© Getty Images
Getty Images


Родичі сумують під час церемонії похорону Сергія Муравцького (61 рік), який загинув дорогою до лікарні після нападу росіян під Києвом, 24 березня. 2022 рік на Байковому цвинтарі у Києві, Україна.

© Getty Images
Getty Images


Українські жінки-військовослужбовці перед тим, як вирушити на передову у Львові, Україна, 24 березня 2022 року.

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