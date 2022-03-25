Війна: 29-й день у десяти фотографіях

Війна: 29-й день у десяти фотографіях

Вже місяць Україна бореться за свою свободу та за майбутнє всього світу.

Цей день був непростим, але сьогодні ми стали ще ближчими до нашої перемоги.

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Дівчата беруть участь у марші протесту проти нападів Росії на Україну 24 березня 2022 року у Кракові, Польща.

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Пошкоджені будинки міста Маріуполя, 24 березня 2022 року.

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Маріуполь, 24 березня 2022 року.

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Вогонь та дим, що освітлюють небо на схід від Харкова, 24 березня 2022 року.

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Добровольці навчаються користуватися штурмовою гвинтівкою під час військових навчань в Одесі, Україна, 23 березня 2022 року.

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Пожежник гасить пожежу після того, як росіяни обстріляли склад у передмісті Києва 24 березня 2022 року.

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Український військовослужбовець стоїть на сторожі біля складу, ураженого російським снарядом, у передмісті Києва, 24 березня 2022 р.

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Родичі сумують під час церемонії похорону Сергія Муравцького (61 рік), який загинув дорогою до лікарні після нападу росіян під Києвом, 24 березня. 2022 рік на Байковому цвинтарі у Києві, Україна.

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Українські жінки-військовослужбовці перед тим, як вирушити на передову у Львові, Україна, 24 березня 2022 року.

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