Потап показав, як оригінально відповів росіянам на їхні погрози

Артист показав, які йому повідомлення надсилають росіяни.

Український репер та продюсер Олексій Потапенко, він же Потап, активно висловлює свою громадянську позиції та говорить росіянам все, що він про них думає.

Та, схоже, декому це не подобається. У своєму Instagram репер опублікував, як йому надходять повідомлення з погрозами. Втім, Потап не розгубився й оригінально відповів.

Загалом, артист вказав на те, що ті, хто йому погрожували, дуже безграмотні. По-перше, вони писали повідомлення з російського номера, а, по-друге, використовували російську мову.

"Якщо вже ви шантажуєте мене і погрожує, спробуйте робити це не з російських номерів телефонів. Якщо не вдається відправити з українського (номера. – ред.), то хоча б пишіть українською. Якщо не виходить ні те, ні інше, то прошу вас використати правильний прапор та символіку, у вашому випадку підійде російський прапор та фашистка свастика", - написав репер.

Також Потап додав, що у нього недоброзичливців багато, тому їм "доведеться зайняти чергу".

"Вам доведеться почекати, по-перше я дуже зайнятий, як і всі мої друзі націоналісти, а таких понад 40 мільйонів, тому що ми боремося з вашими окупантами-фашистами. По-друге, вас дуже багато, не могли б ви самоорганізуватися і стати в чергу. Щиро дякую за розуміння! Слава Україні!" - додав Потап.

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