Потап показал, как оригинально ответил россиянам на их угрозы

Артист показал, какие ему сообщения отправляют россияне.

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, он же Потап, активно выражает свою гражданскую позицию и говорит россиянам все, что он о них думает.

Но, похоже, кое-кому это не нравится. В своем Instagram рэпер опубликовал, как ему поступают сообщения с угрозами. Однако Потап не растерялся и оригинально ответил.

В общем, артист указал на то, что угрожавшие ему очень безграмотны. Во-первых, они писали сообщения с русского номера, а, во-вторых, использовали русский язык.

"Если уж вы шантажируете меня и угрожаете, попробуйте делать это не из российских номеров телефонов. Если не удается отправить с украинского (номера. – ред.), то хотя бы пишите на украинском. Если не получается ни то, ни другое, то прошу вас использовать правильный флаг и символику, в вашем случае подойдет российский флаг и фашистка свастика", — написал рэпер.

Также Потап добавил, что у него недоброжелателей много, поэтому им придется занять очередь.

"Вам придется подождать, во-первых я очень занят, как и все мои друзья националисты, а таковых более 40 миллионов, потому что мы боремся с вашими оккупантами-фашистами. Во-вторых, вас очень много, не могли бы вы самоорганизоваться и стать в очередь. Искренне спасибо за понимание! Слава Украине!" – добавил Потап.

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