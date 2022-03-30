Премьер Словении выступил за передачу Украине систем противовоздушной обороны С-300

Он также выразил убеждение, что после победы государства в войне с Россией НАТО само захочет, чтобы Украина присоединилась к Альянсу.

Премьер-министр Словении Янез Янша заявил 30 марта, что поддерживает отправку в Украину систем противовоздушной обороны С-300.

Об этом пишет CNN.

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"Да, я поддерживаю это, потому что это оборудование, в котором больше всего нуждается Украина. Я не поддерживаю многое говорить о том, что мы им даем", — сказал словацкий премьер.

Он также сообщил, что общался с президентом Украины Владимиром Зеленским, который сказал, что правительство готово предложить украинцам провести референдум по изменению Конституции, чтобы отказаться от желания вступить в НАТО.

"Я думаю, что они приняли какое-нибудь прагматичное решение, потому что после того, как они выиграют эту войну, я думаю, что НАТО хочет, чтобы они присоединились", — сказал Янша.

"Когда они победят в этой войне, украинская армия будет одной из сильнейших, если не сильнейшей армией на европейском континенте", – добавил он.

Напомним, премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что хочет предоставить Украине более смертельное оружие, ведь считает, что президент РФ Владимир Путин еще "насыплет соли на раны".