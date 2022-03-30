На Донбас прибуло майже тисячу "вагнерівців" - Пентагон

На Донбас прибуло майже тисячу "вагнерівців" - Пентагон

Раніше й Міністерство оборони Великої Британії повідомляло, що до України прибули найманці.

На Донбас прибуло майже тисячу бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер" (зараз "Ліга").

Про це повідомляють у Пентагоні, пише CNN.

"Ми вважаємо, що на Донбасі зараз перебуває майже тисяча бойовиків компанії "Вагнер". В основному, вони наносять авіаудари по Донбасу", - повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

Водночас Кірбі додав, що "вагнерівці" воюють на Донбасі протягом останніх восьми років".

Загалом, раніше й Міністерство оборони Великої Британії повідомляло, що "вагнерівці" прибули на схід України.

Читайте також: