Арестович: російські збройні сили небоєздатні у найближчі 5-7 років

Він наголосив на колосальних втратах армії окупантів в Україні.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що збройні сили Російської Федерації будуть небоєздатними у найближчі 5-7 років після вторгнення в Україну.

Про це він розповів у відеозверненні щодо результатів переговорів у Стамбулі. Ролик з’явився на його YouTube-каналі 30 березня.

"Росія розвалена економічно, навіть якщо зараз знімуть санкції. Вони піднімуться дуже нескоро. І найголовніше - не зможуть пришвидшено відновити Збройні сили. Тому що ми їм вибили 60-70% елітних підрозділів командного складу, кожен солдат якого коштує по мільйону доларів. І потребує декількох років відбору та підготовки. І де ж їх зараз брати? І на які гроші готувати, вибачте?

Російські Збройні сили небоєздатні у найближчі 5-7 років. Росія буде змінювати всю свою політику з менш агресивної на більш стриману. Хоча вона була країною, яка основну ставку робила на військову силу. Змінюється весь характер політики Росії", - сказав Арестович.

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