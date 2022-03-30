Завдано ракетного удару по Дніпру

За попередніми даними, постраждалих немає.
Внаслідок ракетного удару, якого у Дніпрі 30 березня завдали російські війська.
Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
Лукашук також повідомив, що російські війська обстріляли територію Апостолівської громади у Дніпропетровській області. За його даними, постраждалих внаслідок обстрілу немає. Також не пошкоджені об’єкти.
Нагадаємо, у Рівненській області лише 30 березня ліквідували пожежу на нафтобазі, що спалахнула внаслідок російського ракетного удару ввечері 28 березня.
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