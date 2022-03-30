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Завдано ракетного удару по Дніпру

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Завдано ракетного удару по Дніпру

Ілюстративне фото / Associated Press

За попередніми даними, постраждалих немає.

Внаслідок ракетного удару, якого у Дніпрі 30 березня завдали російські війська.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Лукашук також повідомив, що російські війська обстріляли територію Апостолівської громади у Дніпропетровській області. За його даними, постраждалих внаслідок обстрілу немає. Також не пошкоджені об’єкти. 

Нагадаємо, у Рівненській області лише 30 березня ліквідували пожежу на нафтобазі, що спалахнула внаслідок російського ракетного удару ввечері 28 березня.

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