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Нанесен ракетный удар по Днепру

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Нанесен ракетный удар по Днепру

Иллюстративное фото / Associated Press

По предварительным данным, пострадавших нет.

В результате ракетного удара, который в Днепре 30 марта нанесли российские войска.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Лукашук также сообщил, что российские войска обстреляли территорию Апостоловской тергромады в Днепропетровской области. По его данным, пострадавших в результате обстрела нет. Также не повреждены объекты.

Напомним, в Ровенской области только 30 марта ликвидировали пожар на нефтебазе, вспыхнувший в результате российского ракетного удара вечером 28 марта.

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