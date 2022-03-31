На Сумщині окупанти замінували кладовище — Живицький

Російські військові перед відступом замінували різні об’єкти на території області.

На звільненій від російських окупантів території Сумської області було заміновано багато об’єктів, зокрема, цвинтар у місті Тростянці.

Про це повідомив у середу, 30 березня, голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму відеозверненні.

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"У наших звільнених громадах залишається багато замінувань, багато замінованих полів, узбіч доріг, навіть замінували у Тростянці цвинтар”, - сказав він.

За словами Живицького, один місцевий чоловік став жертвою вибуху, коли йшов узбіччям дороги і наштовхнувся на розтяжку.

А життя місцевій жительці врятувала собака. “Вона побігла вперед і теж потрапила в розтяжку, підірвалася, але це врятувало життя нашій громадянці", - розповів він.

Нагадаємо, місто Тростянець на Сумщині - знову під українським прапором. Місцеві жителі помалу виходять на вулиці з підвалів. Бо практично увесь час провели під землею.

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