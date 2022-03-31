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На Сумщині окупанти замінували кладовище — Живицький

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На Сумщині окупанти замінували кладовище — Живицький

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Російські військові перед відступом замінували різні об’єкти на території області.

На звільненій від російських окупантів території Сумської області було заміновано багато об’єктів, зокрема, цвинтар у місті Тростянці.

Про це повідомив у середу, 30 березня, голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму відеозверненні.

"У наших звільнених громадах залишається багато замінувань, багато замінованих полів, узбіч доріг, навіть замінували у Тростянці цвинтар”, - сказав він.

За словами Живицького, один місцевий чоловік став жертвою вибуху, коли йшов узбіччям дороги і наштовхнувся на розтяжку. 

А життя місцевій жительці врятувала собака. “Вона побігла вперед і теж потрапила в розтяжку, підірвалася, але це врятувало життя нашій громадянці", - розповів він.

Нагадаємо, місто Тростянець на Сумщині - знову під українським прапором. Місцеві жителі помалу виходять на вулиці з підвалів. Бо практично увесь час провели під землею.

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