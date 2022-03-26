ЗСУ звільнили Тростянець від окупантів: фото

Голова Сумської ОВА пообіцяв усі подробиці повідомити згодом.

ЗСУ звільнили Тростянець від окупантів.

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Нарешті Тростянець звільнено від орків! Дякую ЗСУ та всім причетним! Подробиці згодом", - написав Живицький.

Нагадаємо, Тростянець був "найгарячішою точкою" на Сумщині. Напередодні російські окупанти не припиняли обстрілювати Сумську область: у результаті ворожих атак гинули мирні мешканці. За останню добу на Сумщині точилися запеклі бої за звільнення Тростянця, спостерігалися проблеми з похованням загиблих, а російські війська обстрілювали та викрадали цивільне населення.

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