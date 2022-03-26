ВСУ освободили Тростянец от оккупантов: фото

Глава Сумской ОВА пообещал все подробности сообщить позже.

ВСУ освободили Тростянец от оккупантов.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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"Наконец-то Тростянец освобожден от орков! Спасибо ВСУ и всем причастным! Подробности позже", — написал Живицкий.

Напомним, Тростянец был "горячей точкой" на Сумщине. Накануне российские оккупанты не прекращали обстреливать Сумскую область: в результате вражеских атак гибли мирные жители. За последние сутки на Сумщине шли ожесточенные бои за освобождение Тростянца, наблюдались проблемы с погребением погибших, а российские войска обстреливали и похищали гражданское население.

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