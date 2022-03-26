Эта война уже стала стратегическим провалом России – Байден

Байден есть восторженный тем, как украинцы защищают свои земли перед диктатором.

Американский президент США Джо Байден считает, что Владимир Путин уже стратегически проиграл войну против Украины.

Об этом онсказал 26 марта во время обращения в Польше.

Американский президент =есть восторженныйтем, как украинцы защищают свои земли перед диктатором.

"Я знаю, как это потерять ребенка, потому что я потерял собственного ребенка. Я знаю, как это тяжело. Он думал, что украинцы встанут на колени перед ним и примут то, что он хочет. Но украинцы выстояли, и жесткие атаки встречаются сильным" сопротивление украинского народа. И НАТО тоже сильнее, чем когда-либо. Через месяцы делается то, что когда-то делалось годами.", — сказал глава Белого дома.

Напомним, президент США Джо Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты никогда не пытались прессовать Россию и заявил о попытке договориться.

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