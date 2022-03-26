Ця війна вже стала стратегічним провалом Росії - Байден

Байден захоплений тим, як українці захищають свої землі перед диктатором.

Американський президент США Джо Байден вважає, що Володимир Путін вже стратегічно програв війну проти України.

Про це він сказав 26 березня під час свого звернення у Польщі.

Американський президент захоплений тим, як українці захищають свої землі перед диктатором.

"Я знаю, як це втратити дитину, тому що я втратив власну дитину. Я знаю, як це важко. Він думав, що українці встануть на коліна перед ним і приймуть те, що він хоче. Але українці вистояли, і жорсткі атаки зустрічаються сильним супротивом українського народу. І НАТО теж сильніше, аніж колись. За місяці робиться те, що колись робилось роками.", - сказав очільник Білого дому.

Нагадаємо, президент США Джо Байден наголосив, що Сполучені Штати ніколи не намагалися пресувати Росію, і заявив про намагання домовитися.

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