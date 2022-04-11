11 квітня 2022 року: який сьогодні день / pixabay.com

11 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

11 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

11 квітня 2022 року - понеділок. 47-й день війни Росії проти України. 101-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

11 квітня – Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. На неї страждають близько 10 мільйонів людей на планеті. Здебільшого її виявляють у людей після 40, але можливі випадки розвитку захворювання і в більш ранньому віці. Більше страждають жінки.

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Хвороба Паркінсона є хронічним прогресувальним захворюванням центральної нервової системи. Вперше це захворювання описав англійський лікар Джеймс Паркінсон, який жив від 1755 до 1824 року. Недуга призводить до інвалідності, залишаючи повну ясність свідомості. Походження хвороби дотепер не з’ясовано.

Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона проводиться з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я. Його мета – інформувати населення про таку хворобу та надати підтримку хворим та їхнім родинам, а також зробити свій внесок у подолання цієї страшної недуги.

11 квітня - Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів. Ініціатором заснування цього дня виступила ООН.

11 квітня 1945 року в’язні концентраційного табору Бухенвальд повстали проти гітлерівців і вийшли на волю. В роки Другої світової війни на території Німеччини та країн, які вона окупувала, діяло більше 14 тисяч концтаборів. За цей час через табори смерті пройшли 18 мільйонів людей, з них 5 мільйонів – громадяни колишнього Радянського Союзу.

11 квітня - яке сьогодні церковне свято

11 квітня у церковному календарі - день пам'яті Іліопольського диякона священномученика Кирила. Дата за народним календарем називається день Берези або день Кирила.

Жив Кирило у Фінікійському місті Іліополі в IV столітті. Диякон Кирил за царювання рівноапостольного Костянтина Великого знищив багато ідолів в місті Іліополі. За це він був убитий при Юліані Відступнику. Язичники розсікли його тіло і, як дикі звірі, кусали його, за що Господь покарав мучителів сліпотою, виразками і іншими страшними хворобами.

Також за релігійним календарем сьогодні, 11 квітня, віряни вшановують пам'ять священномученика Марка, єпископа Арефусійського. Він прославився ревною боротьбою з ідолопоклонством і своїми руками зруйнував язичницький храм, на місці якого звів християнську церкву.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 квітня

Які сьогодні іменини: Марко, Кирило, Остап, Іван, Ісак, Потап, Пилип, Євстахій.

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11 квітня народились:

1913 рік — український вчений-фізик, фахівець в області фізики низьких температур, педагог, професор, ректор Харківського державного університету Володимир Хоткевич;

1958 рік — українська композиторка, заслужений діяч мистецтв України Ганна Гаврилець;

1997 рік — український співак Mélovin.

Що не можна робити 11 квітня

Не варто фізично працювати, прибирати в будинку і на присадибній території.

Цього дня заборонено відвідувати розважальні заходи.

Не можна лаятися і говорити погані слова.

Що можна робити

Цього дня поспостерігайте за деревами. Якщо першою до 11 квітня опушилась берізка, значить, очікується посушливе літо, а якщо перша зазеленіла вільха – віщує дощові літні місяці.

Проведіть генеральне прибирання і позбавте свій будинок від негативу.

Пам'ятні події 11 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 11 квітня:

1597 рік — у Варшаві стратили козацького отамана Северина Наливайка.

1868 рік — було скасовано сьоґунат у Японії

1899 рік — Іспанія передає Пуерто-Рико Сполученим Штатам Америки

1915 рік — на екрани США виходить фільм за участю Чарлі Чапліна "Волоцюга", саме там з'явився персонаж, який пізніше став "візитівкою" Чапліна

2008 рік — вперше за історію незалежної України було визначено 100 великих українців. Відбулося це у прямому ефірі телеканалу "Інтер"

Які народні прикмети і традиції сьогодні

Традиції:

На Русі на 11 квітня припадало свято берези, тому і назвали день Берещення. Вважалося, що березовий сік на Берещення має цілющу силу. Хто сьогодні рано-вранці вирушить у березовий гай і соку нап’ється, той буде здоровий та щасливий увесь рік. Кілька гілочок берези прихоплювали з собою додому:

вірили, якщо увіткнути їх у дах будинку або покласти на горищі, то житло не постраждає від ударів блискавки;

у разі хвороби дитини треба легенько вдарити її березовою гілкою, вона і одужає;

кілька гілочок треба увіткнути в землю на городі, щоб влітку був багатий урожай.

Тим, хто живе в приватних будинках, бажано 11 квітня у дворі посадити берізку. Вона буде відлякувати нечисту силу і залучати в сім’ю добробут.

Прикмети: