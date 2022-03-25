Поздравления с Пасхой 2022: картинки, открытки, проза, стихи и смс

Хорошие поздравления с Пасхой 2022 для ваших родных, друзей, знакомых. ТСН.ua создал подборку поздравлений на Пасху: картинки, открытки, стихи, проза, смс.

24 апреля одно из самых важных событий в церковном календаре – Пасха 2022 года. Поздравления, открытки и картинки, собранные в этой подборке, станут прекрасной возможностью подарить частичку тепла родным, друзьям и знакомым.

Поздравления с Пасхой 2022: в прозе

Поздравления с Пасхой 2022: в прозе / pixabay.com

С праздником Пасхи! Христос Воскрес! В этот светлый и торжественный день Пасхи желаю вам добра, благополучия и мира! Пусть ваша жизнь обновится вместе с приходом весны, а чувство светлой радости никогда не покидает душу. Желаю гармонии, большой любви, семейного уюта и счастья!

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Искренне поздравляю вас с Пасхой! Пусть этот величественный праздник наполнит сердце светлыми чувствами надежды и любви, дарит счастье и добро. Желаю вам радости, здоровья, благополучия и благополучия.

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В этот праздничный великий день хочу пожелать вам добра, крепкого здоровья, мира и процветания во всем. Пусть каждый день ваш дом наполняется счастьем и благополучием. Простите друг друга внимание и заботу, любовь и верность. Поздравляем с праздником Пасхи!

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Со светлым праздником Пасхи! Пусть ангел охранник предохраняет вас от всех проблем. Мысли пусть будут светлыми, а счастье в дом приходит с каждым новым рассветом. Пусть ваша жизнь наполнится яркими встречами и событиями, верными друзьями, хорошим настроением и приятными ощущениями.

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Поздравляю с праздником Пасхи! Желаю, чтобы судьба подарила множество поводов для радости и счастья! Пусть сбудутся все заветные желания, а главные цели уверенно приведут к успеху и новым вершинам! Верьте в себя!

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Поздравляем вас со светлым и радостным праздником – Пасхой. Желаю вам счастья и радости, веры и благополучия! Пусть чудесный праздник Пасхи принесет любовь и свет в вашу семью, искренность и добро во взаимоотношениях, а главное – здоровье и мир. Пусть Господня ласка вас согревает и учит счастью. Христос Воскрес!

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Христос Воскрес! Желаю всем добра, согласия и счастья. Ценим простые вещи и события, терпеливо относиться ко всему, быть благодарными за все, что имеем. Счастья в наших руках и желаю грамотно им распоряжаться!

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Поздравляю вас с Великим днем воскресения Христова! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и доброй судьбы. Пусть ваши сердца наполняются радостью, а Пасхальные колокола, душистый пояс, писанки принесут в ваши дома мир, согласие, светлую радость!

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От всего сердца поздравляем вас с Пасхой Христовой, и да царствуют в сердцах ваших радость и душевное спокойствие! Пусть к вашему дому придет здоровье, любовь, счастье, благополучие, душа пусть светлее становится, сердце пламенеет любовью, а помыслы станут искренними и добрыми. Всех земных благ вам!

***

Искренне поздравляю вас с Пасхой! Пусть этот величественный праздник наполнит сердце светлыми чувствами надежды и любви, дарит счастье и добро. Желаю вам радости, здоровья, благополучия и благополучия. Христос Воскрес!

Пасха 2022: поздравления в стихах

Пасха 2022: поздравления в стихах / pixabay.com

За столом собралась

Вся наша семья,

Празднует Пасху

Родная Украина.

С этими праздниками

Я всех поздравляю,

Священным яичком

Всех благословляю.

***

Радость с неба нам являет,

Кулич пасхальный благословляет,

Радуйтесь искренне ныне –

Бог дал счастье всей Украине,

Бог дал радость нам с небес.

Христос воскрес!

Христос воскрес!

***

В день Пасхи, радостно играя,

Высоко жаворонок взлетел,

И, в небе синем исчезая,

Песнь воскресения запел.

И песнь ту громко повторяли

И степь, и холм, и темный лес.

"Проснись, земля", они вещали, -

"Проснись: твой Бог, твой Бог воскрес.

Подснежник, ландыш серебристый,

Фиалка — зацветите вновь,

И воссылайте гимн душистый

Тому, чья заповедь — любовь".

***

Звенит апрель: «Христос воскрес»!

Колокола в церквях ликуют!

И луч добра скользнул с небес,

Голубки радостно воркуют! Пусто солнцем расцветет весна,

Пусть праздник ПАСХИ будет!

***

Пусть в день Пасхи вам солнышко светит,

В небесах торжествует лазурь!

Каждый встречный улыбкой ответит,

На куличиках блещет глазурь!

Пусть летят колокольные звоны,

На душе будет ясно, светло!

Распускаются тополь и клены,

По-весеннему станет тепло!

За праздник Пасхи!

***

Светлое Христово Воскресение!

Сколько радости оно несёт, тепла!

От души сегодня поздравляем

С Пасхой Светлой — счастья и добра!

Пожелать хотим Вам просвещения

И удачи Вам на каждый день!

Пусть сопутствует во всём везение

И болезни не накроет тень!

***

Эта весть была необычайна:

Бог воскрес, и смерть побеждена!

Эту весть победную примчала

Богом воскрешенная весна…

И кругом леса зазеленели,

И теплом дохнула грудь земли,

И внимая трелям соловьиным,

Ландыши и розы зацвели.

Христос воскресе!

***

С Пасхой Светлой поздравляю!

И от сердца пожелаю

Жизни доброй, человечной,

Дружбы крепкой и сердечной,

Хлеба божьего кусок,

Ключевой воды глоток,

Дел по совести и чести,

Счастья в дом! Христос воскрес!

***

В день Христова Воскресенья

Я хочу вам пожелать,

Чтоб над всей вашей семьёю

Была Божья благодать.

Мир в душе, достаток в доме,

Жизнь — в гармонии с собой,

Фото всей родни в альбоме,

В семьях — счастье и покой.

Берегите своих близких,

Не держите зла в себе,

Пусть вас бережет Всевышний

От обид и лжи в судьбе.

***

Пусть волком воют москали,

И пусть визжат, как свиньи!

Праздник ныне на моей земле –

Пасха идет по Украине!

Хронического здоровья вам,

Рецидивирующего счастья,

Гипертонической зарплаты нам,

И пусть нас обойдет несчастье!

Беременного нам кошелька!

Который за праздник поредеет.

И Пасочки, и священного яйца,

И пусть сбываются надежды.

А в церкви так величественно будет,

Опустится надежда из небес,

И вместе споют люди:

Христос воскрес! Воистину воскрес!

Поздравления с Пасхой 2022: смс

Поздравления с Пасхой 2022: смс / pixabay.com

Христос воскрес – цветет Украина,

Наш край в весеннем мае чудес,

Звучит медово язык соловьиный.

Христос воскрес! Воистину воскрес!

***

Весна расцвела, как сказка,

И сияет солнцем возвышенность небес.

Поздравляю со светлым праздником Пасхи!

Христос Воскрес!

***

С Пасхой я Вас поздравляю,

Счастья, радости желаю!

Чтобы было веселей

Ешьте яйца, кто быстрей!

***

Как на Пасху, как на Пасху

Яйца все вогнали в краску.

Кончен пост, прибавим в весе.

Добрый день! Христос Воскрес!

***

Желаю счастья и согласия в семье

Но благодати Божией с небес

И пусть по всей раздается Украине:

– Христос воскрес!

– Воистину воскрес!

***

Сладкой паски,

Копчёной колбаски,

Солёного сальца,

Крутого яйца!

Христос Воскрес!

***

Весна расцвела, как сказка,

И посылает солнце лучи с небес.

Поздравляю со счастливым праздником Пасхи!

Христос Воскрес!

***

Пусть хлынет ввысь перезвон пасхальный,

И зовет молитва душу в полет!

Да сойдут на землю щедроты Господни

И крылья развернет обновленный мир!

***

Священного яичка, доброй Пасхи

И солнца краю – с Божьей ласки!

В мире и счастье, добре и любви

Празднуйте Пасху в кругу семьи!

***

Пусть мир в нашей стране властвует.

Пусть ангел Божий счастья дарит.

Иисус Христос – здоровье шлет с небес.

Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

Пасха 2022: картинки и открытки.

Пасха: открытка

Пасха: открытка

Пасха: открытка

Пасха: открытка

Пасха: открытка

Пасха: открытка

Пасха: открытка

Пасха: открытка

Пасха: открытка

Пасха: открытка

Пасха: открытка

Пасха: открытка