Поздравления с Пасхой 2022: картинки, открытки, проза, стихи и смс

Хорошие поздравления с Пасхой 2022 для ваших родных, друзей, знакомых. ТСН.ua создал подборку поздравлений на Пасху: картинки, открытки, стихи, проза, смс.
24 апреля одно из самых важных событий в церковном календаре – Пасха 2022 года. Поздравления, открытки и картинки, собранные в этой подборке, станут прекрасной возможностью подарить частичку тепла родным, друзьям и знакомым.
Поздравления с Пасхой 2022: в прозе
С праздником Пасхи! Христос Воскрес! В этот светлый и торжественный день Пасхи желаю вам добра, благополучия и мира! Пусть ваша жизнь обновится вместе с приходом весны, а чувство светлой радости никогда не покидает душу. Желаю гармонии, большой любви, семейного уюта и счастья!
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Искренне поздравляю вас с Пасхой! Пусть этот величественный праздник наполнит сердце светлыми чувствами надежды и любви, дарит счастье и добро. Желаю вам радости, здоровья, благополучия и благополучия.
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В этот праздничный великий день хочу пожелать вам добра, крепкого здоровья, мира и процветания во всем. Пусть каждый день ваш дом наполняется счастьем и благополучием. Простите друг друга внимание и заботу, любовь и верность. Поздравляем с праздником Пасхи!
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Со светлым праздником Пасхи! Пусть ангел охранник предохраняет вас от всех проблем. Мысли пусть будут светлыми, а счастье в дом приходит с каждым новым рассветом. Пусть ваша жизнь наполнится яркими встречами и событиями, верными друзьями, хорошим настроением и приятными ощущениями.
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Поздравляю с праздником Пасхи! Желаю, чтобы судьба подарила множество поводов для радости и счастья! Пусть сбудутся все заветные желания, а главные цели уверенно приведут к успеху и новым вершинам! Верьте в себя!
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Поздравляем вас со светлым и радостным праздником – Пасхой. Желаю вам счастья и радости, веры и благополучия! Пусть чудесный праздник Пасхи принесет любовь и свет в вашу семью, искренность и добро во взаимоотношениях, а главное – здоровье и мир. Пусть Господня ласка вас согревает и учит счастью. Христос Воскрес!
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Христос Воскрес! Желаю всем добра, согласия и счастья. Ценим простые вещи и события, терпеливо относиться ко всему, быть благодарными за все, что имеем. Счастья в наших руках и желаю грамотно им распоряжаться!
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Поздравляю вас с Великим днем воскресения Христова! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и доброй судьбы. Пусть ваши сердца наполняются радостью, а Пасхальные колокола, душистый пояс, писанки принесут в ваши дома мир, согласие, светлую радость!
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От всего сердца поздравляем вас с Пасхой Христовой, и да царствуют в сердцах ваших радость и душевное спокойствие! Пусть к вашему дому придет здоровье, любовь, счастье, благополучие, душа пусть светлее становится, сердце пламенеет любовью, а помыслы станут искренними и добрыми. Всех земных благ вам!
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Искренне поздравляю вас с Пасхой! Пусть этот величественный праздник наполнит сердце светлыми чувствами надежды и любви, дарит счастье и добро. Желаю вам радости, здоровья, благополучия и благополучия. Христос Воскрес!
Пасха 2022: поздравления в стихах
За столом собралась
Вся наша семья,
Празднует Пасху
Родная Украина.
С этими праздниками
Я всех поздравляю,
Священным яичком
Всех благословляю.
***
Радость с неба нам являет,
Кулич пасхальный благословляет,
Радуйтесь искренне ныне –
Бог дал счастье всей Украине,
Бог дал радость нам с небес.
Христос воскрес!
Христос воскрес!
***
В день Пасхи, радостно играя,
Высоко жаворонок взлетел,
И, в небе синем исчезая,
Песнь воскресения запел.
И песнь ту громко повторяли
И степь, и холм, и темный лес.
"Проснись, земля", они вещали, -
"Проснись: твой Бог, твой Бог воскрес.
Подснежник, ландыш серебристый,
Фиалка — зацветите вновь,
И воссылайте гимн душистый
Тому, чья заповедь — любовь".
***
Звенит апрель: «Христос воскрес»!
Колокола в церквях ликуют!
И луч добра скользнул с небес,
Голубки радостно воркуют! Пусто солнцем расцветет весна,
Пусть праздник ПАСХИ будет!
***
Пусть в день Пасхи вам солнышко светит,
В небесах торжествует лазурь!
Каждый встречный улыбкой ответит,
На куличиках блещет глазурь!
Пусть летят колокольные звоны,
На душе будет ясно, светло!
Распускаются тополь и клены,
По-весеннему станет тепло!
За праздник Пасхи!
***
Светлое Христово Воскресение!
Сколько радости оно несёт, тепла!
От души сегодня поздравляем
С Пасхой Светлой — счастья и добра!
Пожелать хотим Вам просвещения
И удачи Вам на каждый день!
Пусть сопутствует во всём везение
И болезни не накроет тень!
***
Эта весть была необычайна:
Бог воскрес, и смерть побеждена!
Эту весть победную примчала
Богом воскрешенная весна…
И кругом леса зазеленели,
И теплом дохнула грудь земли,
И внимая трелям соловьиным,
Ландыши и розы зацвели.
Христос воскресе!
***
С Пасхой Светлой поздравляю!
И от сердца пожелаю
Жизни доброй, человечной,
Дружбы крепкой и сердечной,
Хлеба божьего кусок,
Ключевой воды глоток,
Дел по совести и чести,
Счастья в дом! Христос воскрес!
***
В день Христова Воскресенья
Я хочу вам пожелать,
Чтоб над всей вашей семьёю
Была Божья благодать.
Мир в душе, достаток в доме,
Жизнь — в гармонии с собой,
Фото всей родни в альбоме,
В семьях — счастье и покой.
Берегите своих близких,
Не держите зла в себе,
Пусть вас бережет Всевышний
От обид и лжи в судьбе.
***
Пусть волком воют москали,
И пусть визжат, как свиньи!
Праздник ныне на моей земле –
Пасха идет по Украине!
Хронического здоровья вам,
Рецидивирующего счастья,
Гипертонической зарплаты нам,
И пусть нас обойдет несчастье!
Беременного нам кошелька!
Который за праздник поредеет.
И Пасочки, и священного яйца,
И пусть сбываются надежды.
А в церкви так величественно будет,
Опустится надежда из небес,
И вместе споют люди:
Христос воскрес! Воистину воскрес!
Поздравления с Пасхой 2022: смс
Христос воскрес – цветет Украина,
Наш край в весеннем мае чудес,
Звучит медово язык соловьиный.
Христос воскрес! Воистину воскрес!
***
Весна расцвела, как сказка,
И сияет солнцем возвышенность небес.
Поздравляю со светлым праздником Пасхи!
Христос Воскрес!
***
С Пасхой я Вас поздравляю,
Счастья, радости желаю!
Чтобы было веселей
Ешьте яйца, кто быстрей!
***
Как на Пасху, как на Пасху
Яйца все вогнали в краску.
Кончен пост, прибавим в весе.
Добрый день! Христос Воскрес!
***
Желаю счастья и согласия в семье
Но благодати Божией с небес
И пусть по всей раздается Украине:
– Христос воскрес!
– Воистину воскрес!
***
Сладкой паски,
Копчёной колбаски,
Солёного сальца,
Крутого яйца!
Христос Воскрес!
***
Весна расцвела, как сказка,
И посылает солнце лучи с небес.
Поздравляю со счастливым праздником Пасхи!
Христос Воскрес!
***
Пусть хлынет ввысь перезвон пасхальный,
И зовет молитва душу в полет!
Да сойдут на землю щедроты Господни
И крылья развернет обновленный мир!
***
Священного яичка, доброй Пасхи
И солнца краю – с Божьей ласки!
В мире и счастье, добре и любви
Празднуйте Пасху в кругу семьи!
***
Пусть мир в нашей стране властвует.
Пусть ангел Божий счастья дарит.
Иисус Христос – здоровье шлет с небес.
Христос Воскрес! Воистину Воскрес!