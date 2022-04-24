Оккупанты взяли в плен сотрудников миссии ОБСЕ

ОБСЕ использует все доступные каналы для содействия освобожению своих сотрудников.
ОБСЕ заявила о незаконном задержании нескольких своих сотрудников в оккупированных Донецке и Луганске.
Об этом Reuters сообщил заместитель посла Британии в базирующемся в Вене ОБСЕ Дейдра Браун.
"ОБСЕ крайне обеспокоена тем, что несколько членов национальной миссии СММ были лишены свободы в Донецке и Луганске. ОБСЕ использует все доступные каналы для содействия освобождению своих сотрудников", — заявил он.
В обращении в орган, состоящий из 157 членов, в пятницу, заместитель посла Великобритании при ОБСЕ, базирующийся в Вене, Дейрдре Браун раскритиковала Россию за отказ продлить миссию СММ в Украине после марта.
«И теперь мы получили тревожные сообщения о том, что доверенные лица России в Донбассе угрожают персоналу Миссии, технике и помещениям и что российские силы пленили сотрудников СММ», – сказал Браун в обращении, обнародованном правительством Великобритании.
В марте ОБСЕ заявила, что эвакуировала из Украины около 500 членов международной миссии. С 1 апреля СММ перешла к административной роли, чтобы обеспечить безопасность членов миссии и активов по всей Украине, включая неподконтрольные правительству территории, сообщает пресс-служба ОБСЕ.
Напомним, что постпред Украины заявил в ОБСЕ, что войска России продолжают атаковать "Азовсталь", несмотря на приказ Путина.
Читайте также:
- "Это самый большой геноцид в Европе со времен Холокоста": вблизи Мариуполя обнаружили еще одну огромную братскую могилу
- Освобождение заложников из Мариуполя: в Офисе президента рассказали о вариантах эвакуации бойцов "Азова"
- Россияне похищенных гражданских выдали за морпехов из Мариуполя, якобы сдавшихся в плен: сумчане узнали земляка