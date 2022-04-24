Оккупанты взяли в плен сотрудников миссии ОБСЕ

ОБСЕ использует все доступные каналы для содействия освобожению своих сотрудников.

ОБСЕ заявила о незаконном задержании нескольких своих сотрудников в оккупированных Донецке и Луганске.

Об этом Reuters сообщил заместитель посла Британии в базирующемся в Вене ОБСЕ Дейдра Браун.

"ОБСЕ крайне обеспокоена тем, что несколько членов национальной миссии СММ были лишены свободы в Донецке и Луганске. ОБСЕ использует все доступные каналы для содействия освобождению своих сотрудников", — заявил он.

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В обращении в орган, состоящий из 157 членов, в пятницу, заместитель посла Великобритании при ОБСЕ, базирующийся в Вене, Дейрдре Браун раскритиковала Россию за отказ продлить миссию СММ в Украине после марта.

«И теперь мы получили тревожные сообщения о том, что доверенные лица России в Донбассе угрожают персоналу Миссии, технике и помещениям и что российские силы пленили сотрудников СММ», – сказал Браун в обращении, обнародованном правительством Великобритании.

В марте ОБСЕ заявила, что эвакуировала из Украины около 500 членов международной миссии. С 1 апреля СММ перешла к административной роли, чтобы обеспечить безопасность членов миссии и активов по всей Украине, включая неподконтрольные правительству территории, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Напомним, что постпред Украины заявил в ОБСЕ, что войска России продолжают атаковать "Азовсталь", несмотря на приказ Путина.

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