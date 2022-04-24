Окупанти взяли в полон співробітників місії ОБСЄ

ОБСЄ використовує усі доступні канали для сприяння звільнення своїх співробітників.
ОБСЄ заявила про незаконне затримання кількох своїх співробітників в окупованих Донецьку та Луганську.
Про це Reuters повідомив заступник посла Британії в ОБСЄ, що базується у Відні, Дейдра Браун.
"ОБСЄ вкрай стурбована тим, що кілька членів національної місії СММ була позбавлена свободи у Донецьку та Луганську. ОБСЄ використовує усі доступні канали для сприяння звільнення своїх співробітників", - заявив він.
У зверненні до органу, що складається з 157 членів, у п’ятницю, заступник посла Великобританії при ОБСЄ, що базується у Відні, Дейрдре Браун розкритикувала Росію за відмову продовжити місію СММ в Україні після березня.
«І тепер ми отримали тривожні повідомлення про те, що довірені особи Росії на Донбасі погрожують персоналу Місії, техніці та приміщенням і що російські сили взяли в полон співробітників СММ», – сказав Браун у зверненні, оприлюдненому урядом Великобританії.
У березні ОБСЄ заявила, що евакуювала з України майже 500 членів міжнародної місії. З 1 квітня СММ перейшла до адміністративної ролі, щоб забезпечити безпеку членів місії та активів по всій Україні, включно з непідконтрольними уряду територіями, повідомляє прес-служба ОБСЄ .
Нагадаємо, що постпред України заявив в ОБСЄ, що війська Росії продовжують атакувати "Азовсталь" попри наказ Путіна.
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