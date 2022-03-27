Что положить в Пасхальную корзину

Согласно христианской традиции верующие накануне Светлого Воскресения посвящают пасхальные корзины. Но многое из того, что привыкли святить, в церковь нести нельзя и святить тоже. Что можно святить и какое значение имеет каждый продукт в корзине разбирался ТСН.ua

Пасха – самый важный праздник для верующих в церковном календаре. В 2022 году этот праздник выпадает на 24 апреля.

Праздничные богослужения начинаются в канун праздника, в Великую субботу. Разбираемся, какие продукты следует брать в церковь, а какие – нельзя.

Во-первых, Пасхальную корзину можно украсить зеленью, которая символизирует бессмертную жизнь. Традиционно корзину накрывают вышитым полотенцем, символом вечности. Часто в корзину ставят свечу. Свеча – это напоминание о Боге, принесшем свет для мира.

Что нужно положить в корзину и что можно освящать?

В первую очередь, Пасху. Пасха является символом Воскресения, хлебом вечной жизни. Недаром апостол Павел в послании к коринфянам, глава 5 отмечал, что Пасха – это Христос, принесенный в жертву.

Яйца, писанки, пасхальные яйца - обязательный атрибут и символ Пасхи, символ новой жизни и воскресения.

Сыр и масло, молочные продукты. Так же как младенец хочет маминого молока, так и человек Божьей благодати. Масло и творог символизируют жертвенность Иисуса.

Мясные продукты, ветчина, колбаса, их освящение уходит корнями в ветхозаветную Пасху, когда потребляли жертвенный ягненок. Недаром Иисуса называют еще Агнецом Божьим.

Хрен – это корни веры в Воскресение Иисуса Христа. соль в Библии соль символизирует способ связи между Богом и его народом. Недаром во время нагорной проповеди Иисус называет учеников "солью земли". Кроме того, соль символ изобилия. Вино Кагор – единственный алкоголь, что разрешено освящать.

Что нельзя класть в корзину на Пасху и освящать в церкви

Запрещено освящать материальные ценности, как-то деньги, ценные украшения, ключи.

Не освящают и кровянку, то есть колбасу с кровью.

Как мы уже упоминали, кроме Кагора нельзя освящать алкогольные напитки

Есть мнение, что освященные продукты нужно разрезать освященным ножом. Чем ни в коем случае нельзя освящать.

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