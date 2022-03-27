Що покласти в кошик на Пасху

Що покласти в кошик на Пасху

Згідно християнської традиції віряни напередодні Світлого Воскресіння посвячують великодні кошики. Але багато з того, що звикли святити, до церкви нести не можна і святити таож. Що можна святити та яке значення має кожен продукт у великодньому кошику розбирався ТСН.ua

Пасха – найважливіше свято для вірян у церковному календарі. У 2022 році це свято припадає на 24 квітня.

Святкові богослужіння починаються в переддень, у Велику суботу. Розбираємось, які продукти варто брати до церкви, а які - не можна освячувати.

По-перше, Великодний кошик можна прикрасити зеленню, як символізує безсмертне життя. Традиційно кошик накривають вишитим рушником, символом вічности. Часто у кошик ставлять свічку. Свічка - це нагадування про Бога, який приніс світло для світу.

Що потрібно покласти в кошик та що можна освячувати?

В першу чергу, Паску. Паска є символом Воскресіння, хлібом вічного життя. Недарма апостол Павло в посланні до коринфян, глава 5 зазначав, що Паска - це Христос, принесений у жертву.

Яйця, писанки, крашанки - обов'язковий атрибут та символ Пасхи, символ нового життя та воскресіння.

Сир і масло, молочні продукти. Так само як немовля хоче маминого молока, так і людина Божої благодаті. Масло та сир символізують жертвенність Ісуса.

М'ясні продукти, шинка, ковбаса, їх освячення сягає коренями до старозавітної Пасхи, коли споживали жертовне ягня. Недаремно Ісуса називають ще Агнцем Божим.

Хрін – це коріння віри у Воскресіння Ісуса Христа.

Сіль у Біблії сіль символізує спосіб зв’язку між Богом та його народом. Недаремно під час нагірної проповіді Ісус називає учнів “сіллю землі”. Крім того, сіль - символ достатку.

Вино Кагор - єдиний алкоголь, що дозволено освячувати.

Що не можна класти в кошик на Пасху та освячувати в церкві

Заборонено освячувати матеріальні цінності, як-то, гроші, коштовні прикраси, ключі.

Не освячують і кров’янку, тобто, ковбасу з кров’ю.

Як ми вже згадували, окрім Кагору не можна освячувати алкогольні напої.

Існує думка, що освячені продукти потрібно розрізати посвяченим ножем. Ніж ні в якому разі не можна освячувати.

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