Що покласти в кошик на Пасху

Згідно християнської традиції віряни напередодні Світлого Воскресіння посвячують великодні кошики. Але багато з того, що звикли святити, до церкви нести не можна і святити таож. Що можна святити та яке значення має кожен продукт у великодньому кошику розбирався ТСН.ua
Пасха – найважливіше свято для вірян у церковному календарі. У 2022 році це свято припадає на 24 квітня.
Святкові богослужіння починаються в переддень, у Велику суботу. Розбираємось, які продукти варто брати до церкви, а які - не можна освячувати.
По-перше, Великодний кошик можна прикрасити зеленню, як символізує безсмертне життя. Традиційно кошик накривають вишитим рушником, символом вічности. Часто у кошик ставлять свічку. Свічка - це нагадування про Бога, який приніс світло для світу.
Що потрібно покласти в кошик та що можна освячувати?
- В першу чергу, Паску. Паска є символом Воскресіння, хлібом вічного життя. Недарма апостол Павло в посланні до коринфян, глава 5 зазначав, що Паска - це Христос, принесений у жертву.
- Яйця, писанки, крашанки - обов'язковий атрибут та символ Пасхи, символ нового життя та воскресіння.
- Сир і масло, молочні продукти. Так само як немовля хоче маминого молока, так і людина Божої благодаті. Масло та сир символізують жертвенність Ісуса.
- М'ясні продукти, шинка, ковбаса, їх освячення сягає коренями до старозавітної Пасхи, коли споживали жертовне ягня. Недаремно Ісуса називають ще Агнцем Божим.
- Хрін – це коріння віри у Воскресіння Ісуса Христа.
- Сіль у Біблії сіль символізує спосіб зв’язку між Богом та його народом. Недаремно під час нагірної проповіді Ісус називає учнів “сіллю землі”. Крім того, сіль - символ достатку.
- Вино Кагор - єдиний алкоголь, що дозволено освячувати.
Що не можна класти в кошик на Пасху та освячувати в церкві
- Заборонено освячувати матеріальні цінності, як-то, гроші, коштовні прикраси, ключі.
- Не освячують і кров’янку, тобто, ковбасу з кров’ю.
- Як ми вже згадували, окрім Кагору не можна освячувати алкогольні напої.
- Існує думка, що освячені продукти потрібно розрізати посвяченим ножем. Ніж ні в якому разі не можна освячувати.
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