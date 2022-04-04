40-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

40-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро додають балансу у нашому житті.

Карти Таро, найбільш популярні колоди, які призначені для ворожіння, були створені у Середньовічній Італії. Щоправда, серед дослідників немає єдиної думки про карти Таро. Чимало вважають, що, потрапивши до рук простих людей, Таро перетворилися на різні карткові ігри.

Так чи інакше, існує кілька модифікацій колод Таро, які досі використовують провісники та віщуни у своїх практиках.

У часи війни зростає бажання дізнатися своє майбутнє, тому карти Таро можуть стати вам у пригоді.

Що ж нас усіх чекає 4 квітня 2022 року у 40-й день війни.

У таропрогнозі на черговий день війни в Україні маємо три карти у розкладі - "Зірку", "Смерть" та перевернутий "Світ". Разом вони вказують на відповідний психоемоційний стан та енергії, яка пануватимуть сьогодні. Причому - всі ці три карти належать до старших арканів Таро, що вказують на дуже важливі, а, можливо, і доленосні події.

"Зірка" говорить про те, що, можливо, поки що ви ще не відчуваєте позитивного перетворення вашого життя. Але наближається час світанку і чудовий ранок - карта "Зірка" в розкладі є свідченням того. Насіння посаджено — тепер йому потрібен час, щоб вирости. Ця карта радить відкидати страх, діяти сміливіше і дотягнутися рукою небес.

Цю карту також можна символом оптимізму та віри. Якщо ви будете спокійні і вірити у свої сили, то зумієте досягти будь-якої поставленої мети, але дуже важливо розуміти, якою саме вона має бути.

Не варто боятися карті "Смерть" у сьогоднішньому розкладі. Інша назва цієї карти "Зміни". Вона символізує закінчення одного життєвого розділу та початок нового.

Також читайте Гороскоп на 4 квітня 2022 для всіх знаків зодіаку по картах Таро

По суті - це прощання, фініш тривалого марафону, кінцева точка подорожі. Карта є символом змін та нових подій, хоча спочатку про неї думаєш у зовсім іншій площині. Попри жахливу назву, "Смерть" – гарна карта, яка означає початок і кінець одночасно.

Час перейти на новий рівень. Слід перестати зациклюватися на минулому та дати новому увійти в життя, проте при цьому ваша позиція не має бути пасивною.

Карта Таро "Світ" - це сильна карта з позитивним значенням, одна з найсприятливіших у колоді. Вона означає досягнення мети та безперечний успіх, праця принесе дуже багаті плоди, а результат перевершить найсміливіші очікування. Ця карта позитивно впливає на всі сусідні карти, значно посилюючи позитивний сенс «хороших» карт і пом'якшуючи негатив карт «поганих». Проте у нашому розкладі ця карта перебуває у перевернутому положені.

Вона символізує зупинку, служить попередженням про проблеми, що насуваються, які порушать ваші плани.

Ця карта повідомляє, що перед початком чогось нового потрібно впевнитись у грамотному завершенні старого. Виправлення помилок допоможе отримати нові можливості у майбутньому.

Читайте також:

Як проявляють себе у стосунках представники різних знаків зодіаку – Астрологічний прогноз