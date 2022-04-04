Грудне молоко та дитяча суміш: переваги та ризики в умовах війни

Грудне вигодовування має безліч переваг над будь-якою найсучаснішою дитячою сумішшю.

Через війну в Україні тисячі жінок із маленькими дітьми на руках опинилися у вкрай важких умовах. Зараз надзвичайно важливо продовжити грудне вигодовування немовляти – адже це найкорисніша, найбезпечніша та найзручніша їжа для вашого малюка.

Чому попри усі випробування війни, варто спробувати зберегти грудне вигодовування, - про це пише ЮНІСЕФ.

Грудне вигодовування має безліч переваг над будь-якою найсучаснішою дитячою сумішшю:

Грудне молоко повністю забезпечує потреби дитини у харчуванні та рідині протягом перших шести місяців життя. Воно містить достатньо води. Навіть під час дуже спекотної погоди грудне молоко втамує спрагу вашого малюка. Протягом перших днів життя молозиво є своєрідною «першою імунізацією», яка захищає маля від хвороб. Грудне молоко містить усі необхідні вітаміни та мікроелементи для збалансованого розвитку дитини. Материнське молоко містить антитіла для захисту дитини від хвороб. Грудне молоко — їжа, яка завжди з вами та під рукою. Грудне молоко не зникає через стрес. Навіть, якщо мати недостатньо харчується, вона може продовжити годувати грудьми. Грудне вигодовування найбільш гігієнічно безпечний спосіб годувати дитину, адже вам не потрібно мити чи кип’ятити посуд. Фізичний контакт під час годування грудьми заспокоює як дитину, так і маму. Годувати дитину грудьми можна до 2 років і довше.

Діти старше 6 місяців уже потребують прикорму. Втім, ви все одно можете частіше годувати дитину грудьми. Тоді кількість молока збільшиться, і це допоможе дитині вижити в умовах недостачі їжі.

Якщо вашому немовляті менше пів року і він перебуває на грудному вигодовуванні, не припиняйте годувати грудьми та не починайте давати малюку дитячі суміші, якщо ви не робили цього раніше. Продовження грудного вигодовування дасть дитині більше шансів вижити.

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Щобільше, жінкам, які припинили годувати грудьми, можна спробувати відновити грудне вигодовування. Треба частіше прикладати дитину до грудей, тоді молоко може знову з’явитися.

Якщо ваше маля захворіло, наприклад, у нього діарея, продовжуйте годувати дитину вдень і вночі.

Річ у тім, що навіть у мирні часи використання дитячих сумішей у всьому програє материнському молоку. А в умовах війни, вимушеного переміщення, великого скупчення людей в укриттях, на вокзалах, у потягах, антисанітарії, відсутності доступу до найнеобхіднішого, використання дитячих сумішей несе в собі багато загроз для здоров’я та розвитку малюка. Чим молодше немовля, тим більше ризиків може викликати штучне вигодовування.

Ризики, які несе у собі штучне вигодовування:

Діти на штучному вигодовуванні мають у 14 разів вищий ризик померти, ніж діти, які до 6 місяців перебувають виключно на грудному вигодовуванні. Діти на штучному вигодовуванні мають вищий ризик недоїдання, особливо серед молодших немовлят. У дитячих сумішах немає антитіл для захисту від хвороб. У немовлят можуть виникати проблеми з перетравленням дитячої суміші: це далеко не найкраща їжа для них. Діти на штучному вигодовуванні частіше застуджуються. Використання недостатньо чистої води для розведення суміші може призвести до діареї, різних інфекцій. Діти на штучному вигодовуванні мають затримки у розвитку: уповільнене зростання, затримки у наборі ваги та рості, виснаження через частіші випадки захворювання на діарею та пневмонію. Діти на штучному вигодовуванні мають більший ризик серцево-судинних захворювань, діабету, раку, астми у подальшому житті. Діти на штучному вигодовуванні мають менш тісний зв'язок між матір’ю та малюком. В умовах війни дитячої суміші може просто не бути в доступності.

Отже, в екстремальних умовах грудне молоко може стати порятунком для дитини.

Якщо вам здається, що молока стало менше – ні в якому разі не починайте давати дитині суміші, коров’яче чи козяче молоко чи прикорм, якщо ви не робили цього раніше. Просто прикладайте дитину до себе частіше та давайте смоктати груди. Це допоможе відновити звичний потік молока.

Рідним, друзям або просто чужим людям, які опинилися поряд із матерями з немовлятами, важливо всіляко підтримувати цих жінок. Попіклуйтеся про те, щоб вони отримали достатньо їжі та води, запропонуйте подивитися за дитиною, допоможіть знайти зручне місце, де матуся зможе спокійно нагодувати свого малюка, або просто знайдіть для неї теплі слова.

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