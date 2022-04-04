Кулеба раскритиковал новый пакет санкций ЕС против России

Глава МИД считает, что этого недостаточно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал пятый пакет санкций Европейского Союза против России, который вскоре планируют ввести. По его словам, ограничения должны быть более жесткими.

Об этом он сообщил у себя в Twitter.

Кулеба отметил, что знает о работе над введением новых ограничений, но хочет четкого публичного сигнала.

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"Пятый пакет в его нынешнем виде – недостаточный ответ на преступление России и российскую агрессию", – подчеркнул министр.

Он отметил, если пакет санкций примут в том виде, в каком он есть, Украине придется публично выступить и дать объективную, беспристрастную оценку несоответствия реакции на ситуацию на местах.

Кулеба считает, что пятый пакет санкций ЕС должен включать в себя большее число банков России, отключенных от SWIFT, меры по введению эмбарго на российские нефть, газ и уголь, закрытие портов ЕС для российских судов и товаров.

Напомним, что после опубликованных страшных фотографий из Бучи, Гостомеля, Ирпеня США планируют очень скоро ввести дополнительные санкции против страны-агрессорки России.

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