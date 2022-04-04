В РФ розпочалася прихована мобілізації резервістів, а ЗСУ відбили 7 атак на Донбасі: зведення штабу

В РФ розпочалася прихована мобілізації резервістів, а ЗСУ відбили 7 атак на Донбасі: зведення штабу

Російських резервістів заохочують чутками про можливість збагачення на війні з Україною за рахунок грабежу і мародерства мирного населення.

У Росії розпочалася прихована мобілізації резервістів, щоб привести військові частини до штатів воєнного часу.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 4 квітня.

Прихована мобілізація в РФ

Під час здійснення відбору перевагу надають особам з бойовим досвідом. Мобілізації підлягають рядовий, сержантський та офіцерський склад. Також визначені основні регіони для проведення мобілізації: Краснодарський край, Пермський край, Дагестан, Інгушетія, Калмикія.

Заохоують резервістів матеріальним забезпеченням. Крім того, серед росіян поширюється думка, що учасники війни з Україною можуть покращити своє матеріальне становище за рахунок так званих “трофеїв”, тобто грабежу і мародерства.

Командування збройних сил РФ розраховує залучити під час мобілізації приблизно 60 тисяч осіб.

Укомплектування озброєнням та військовою технікою до штатів воєнного часу відбуватиметься за рахунок зняття зі зберігання застарілої техніки. Деякі зразки зберігаються на базах та складах понад 30 років.

Донбас

На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбили сім ворожих атак, знищили дві одиниці броньованої техніки, сорок три автомобілі та міномет противника з розрахунком.

Авіація

Повітряні Сили ЗСУ за попередню добу уразили 6 повітряних цілей: три літаки (Су-34, Су-35), один вертоліт та дві крилаті ракети. Також був пошкоджений повітряний пункт управління на базі Іл-22. Російські пілоти здійснили аварійну посадку на аеродромі Ростов.

Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення військ противника, колонах військової техніки та логістичних центрах.

"Винищувачі Повітряних Сил запобігають діяльності авіації ворога на визначених напрямках, здійснюють прикриття ударних груп, бомбардувальної та штурмової авіації", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, увесь світ сколихнули звіртсва російських військових, вчинені на території Київської області. Після звільнення населених пунктів, побачене приголомшило – окупанти влаштували геноцид на території України.

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