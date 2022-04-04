Російські окупанти вранці завдали кількох ракетних ударів по Миколаєву

Очільник міста просить людей не публікувати жодних фото.

У понеділок зранку, 4 квітня, російська армія завдала ракетних ударів по Миколаєву.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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"Друзі, з самого ранку російські війська нанесли кілька ракетних ударів по місту. Збираємо дані. Як завжди, прошу вас не публікувати ніяких фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела", - наголосив очіьник міста.

До слова, російські окупанти у неділю, 3 квітня, обстріляли Миколаїв та Очаків. Російські вбивці поранили та смертельно травмували місцевих жителів. Голова Миколаївської ВЦА Віталій Кім зазначив, що 14 людей доправили у лікарню, 11 госпіталізовані, серед них дитина 15 років. Згодом одна людина померла.

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