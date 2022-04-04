РФ назвала бучанський геноцид постановкою: чому це не так

РФ назвала бучанський геноцид постановкою: чому це не так

Окупанти возили за собою мобільні крематорії не лише для приховування власних втрат, а й злочинів проти мирного населення України.

Центр протидії дезінформації при Раді безпеки та оборони України підтверджує, що після втечі окупанта з Київської області, весь світ побачив злочини "русского мира".

Про це ЦПД пише у повідомленні у Telegram-каналі.

Зокрема, на всі докази України та знімки/відео незалежних ЗМІ світу із Бучі, російське міноборони виставило такі заперечення:

Виїзди з Бучі не перекривали.

Всі російські підрозділи повністю вийшли з Бучі ще 30 березня. Але водночас РФ опублікувала карти за 02.04.2022, де вказано, що окупанти ще в області.

Мовляв, за весь час перебування російських військових у Бучі не постраждав жоден місцевий житель. А фото та відеокадри з Бучі — чергова "постановка" київського режиму для західних ЗМІ. Але разом з українською армією до міста зайшли незалежні ЗМІ. Всі фото та відеодокази вже опубліковано.

"Тепер нам відомо, що окупанти возили за собою мобільні крематорії не лише для приховування власних втрат, а й злочинів проти мирного населення України", - йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

Нагадаємо, що 5 квітня відбудеться засідання Радбезу ООН, де розглянуть питання вбивств у Бучі.

Нагадаємо, увесь світ сколихнули звірства російських військових, вчинені на території Київської області. Після звільнення населених пунктів, коли нарешті українські війська, журналісти, медики увійшли до звільнених від окупантів міст, побачене приголомшило - окупанти влаштували геноцид на території України.

Зеленський повідомив, що в Україні негайно створять спеціальний механізм правосуддя для розслідування та судового розгляду кожного звірського злочину окупантів.

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