РФ назвала бучанский геноцид постановкой: почему это не так

РФ назвала бучанский геноцид постановкой: почему это не так

Оккупанты возили за собой мобильные крематории не только для сокрытия собственных потерь, но и преступлений против мирного населения Украины.

Центр противодействия дезинформации при Совете безопасности и обороны Украины подтверждает, что после бегства оккупанта из Киевской области весь мир увидел преступления "русского мира".

Об этом ЦПИ пишет в сообщении в Telegram-канале.

В частности, на все доказательства Украины и снимки/видео независимых СМИ мира из Бучи, российское минобороны выставило возражения:

Выезды из Бучи не перекрывали.

Все русские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта. Но в то же время РФ опубликовала карты за 02.04.2022, где указано, что кафиры еще в области.

Мол, за все время пребывания русских военных в Буче не пострадал ни один местный житель. А фото и видеокадры из Бучи – очередная "постановка" киевского режима для западных СМИ. Но вместе с украинской армией в город вошли независимые СМИ. Все фото и видеодоказательства уже опубликованы.

"Теперь нам известно, что оккупанты возили за собой мобильные крематории не только для сокрытия собственных потерь, но и преступлений против мирного населения Украины", — говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Напомним, что 5 апреля состоится заседание Совбеза ООН, где будет рассмотрен вопрос убийств в Буче.

Напомним, весь мир всколыхнули зверства российских военных, совершенные на территории Киевской области. После освобождения населенных пунктов, когда наконец украинские войска, журналисты, медики вошли в освобожденные от оккупантов города, увиденное ошеломило — кафиры устроили геноцид на территории Украины.

Зеленский сообщил, что в Украине немедленно будет создан специальный механизм правосудия для расследования и судебного разбирательства каждого зверского преступления оккупантов.

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