Як знайти рідних та друзів, яких евакуювали: покрокова інструкція

ТСН.ua розповідає, як знайти евакуйованих рідних з різних прифронтових частин Донеччини.

Донецька ОДА та ГО "Точка доступу" спільно створили спеціального чат-бота в Telegram під назвою "Вже в безпеці". Розроблено бота за підтримки Європейського Союзу, а всі персональні даті громадян України повністю захищено. Там можна знайти інформацію про всіх тих, хто був евакуйований з Вугледара та Волновахи. З його допомогою всі ті, хто втратив зв'язок зі своїми рідними, можуть дізнатися, чи дісталися вони вже безпечних територій.

Інструкція, як знайти евакуйованих з Донеччини

Пошук евакуйованих простий. Варто всього лише слідувати наступній інструкції:

перейдіть за посиланням та натисність Start;

та натисність Start; далі необхідно ввести в поле прізвище людини, яку ви шукаєте (лише українською мовою);

якщо бот нікого не знайшов, спробуйте ввести прізвище, використавши інші букви (і/и, є/е) - адже люди могли зробити похибку під час внесення інформації.

Якщо ви не змогли знайти нікого зі своїх близьких сьогодні, не варто переживати передчасно. Спробуйте завтра. Інформація оновлюється кожного дня.

Окрім телеграм-бота також працює гаряча лінія, на яку можна телефонувати в будні з 9:00 до 18:00 та в суботу з 11:00 до 14:00. Номер телефону гарячої лінії - 0992774571.

Як знайти дані про людей з Маріуполя?

Про те, що Донецька обласна військова адміністрація збирає дані про маріупольців, які давно не виходили на зв'язок, повідомив її очільник Павло Кириленко. До Донецької ОВА надходило чимало повідомлень з проханнями дізнатися, що сталося з їхніми близькими, які живуть в Маріуполі і не виходять на зв'язок. Саме тому було вирішено запустити спеціальну Google-форму для пошуку.

Інформацію про людину, яку ви шукаєте, будуть знати лише волонтери, правоохоронці та працівники Донецької ОВА. Всі персональні дані громадян захищені.

Очільник Донецької обласної військової адміністрації зазначив, що дуже важливо вказати максимально точні дані та контакти людини, яку ви шукаєте, а також свої контакти для зворотнього зв'язку. Звичайно, поки в місті ведуться активні бойові дії, фізично важко перевірити всі адреси, але щойно обставини дозволять, волонтери та правоохоронці займуться більш ретельними пошуками.