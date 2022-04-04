Росія вночі обстріляла селища у Дніпропетровській та Херсонській областях

Жертво немає.

Армія Російської Федерації у ніч проти 4 квітня обстріляла селища Мар'янське на Дніпропетровщині та Нововоронцовку на Херсонщині.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, окупанти країни-агресорки Росії обстріляли селища із систем залпового вогню. На ранок 4 квітня ситуацію в регіоні він називає повністю контрольованою Збройними силами України.

"Вночі були сильні обстріли орками із систем залпового вогню Нововоронцовки та Мар'янського. Жертв немає. Раніше ми провели евакуацію до Кривого Рогу. Дякуємо всім, хто погодився тимчасово виїхати, тепер ви переконалися, що це було правильне рішення. Все буде Україна",- написав Вілкул на своїй сторінці у соцмережі.

Як повідомлялося, у ніч проти 4 квітня російські окупанти вранці завдали кількох ракетних ударів по Миколаєву. Інформації про потерпілих і жертв немає.

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