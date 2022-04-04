Вночі у Тернополі пролунав вибух: в ОДА розповіли деталі

Вночі у Тернополі пролунав вибух: в ОДА розповіли деталі

Постраждалих внаслідок атаки РФ немає.

Під час повітряної тривоги у неділю, 3 квітняю приблизно о 22:20, ворог спробував зруйнувати один з об'єтків критичної інфраструктури у Тернополі.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

За його словами, постраждалих внаслідок атаки Російської Федерації немає.

"На місці працюють працівники служби ДСНС та поліції. Прошу не публікувати фото та не поширювати неофіційної інформації", - наголосив очільник області.

До слова, напередодні у Тернополі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Тоді міський голова Сергій Надал зауважив, що інцидент не призвів до порушення в роботі комунальних служб.

Як повідомлялося, у ніч проти 4 квітня російські окупанти вранці завдали кількох ракетних ударів по Миколаєву. Інформації про потерпілих і жертв немає.

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