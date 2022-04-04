НБУ перечислил на нужды военных более 14 млрд грн

На спецсчете банка осталось около 15 млн грн.
Национальный банк Украины в целом перечислил на нужды военных около 14,35 млрд грн.
Остаток средств на спецсчете, который открыл ННБУ для поддержки Вооруженных Сил Украины, составляет около 15 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Для помощи Украинской Армии перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты:
https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces
По состоянию на 4 апреля остаток средств на счете для гуманитарных целей составляет около 339 млн грн.
Для помощи гражданам, страдающим войной, перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/humanitarian-aid-to-ukraine
Напомним, украинцы смогут обменивать гривны на злотых, НБУ подписал соглашение с Национальным банком Польши.
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