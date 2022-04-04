Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
НБУ перечислил на нужды военных более 14 млрд грн

НБУ перечислил на нужды военных более 14 млрд грн

Дата публикации
Просмотры
256
Поделиться:
WhatsApp
Viber
НБУ перечислил на нужды военных более 14 млрд грн

УНИАН

На спецсчете банка осталось около 15 млн грн.

Национальный банк Украины в целом перечислил на нужды военных около 14,35 млрд грн.

Остаток средств на спецсчете, который открыл ННБУ для поддержки Вооруженных Сил Украины, составляет около 15 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Для помощи Украинской Армии перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты:
https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces

По состоянию на 4 апреля остаток средств на счете для гуманитарных целей составляет около 339 млн грн.

Для помощи гражданам, страдающим войной, перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/humanitarian-aid-to-ukraine

Напомним, украинцы смогут обменивать гривны на злотых, НБУ подписал соглашение с Национальным банком Польши.

Читайте также:

Следующая публикация