Україна провела третій обмін полоненими: хто повертається додому

Україна провела третій обмін полоненими: хто повертається додому

Вдалося обміняти 26 людей.

Віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, шо 9 квітня за наказом президента Володимира Зеленського відбувся третій обмін полоненими.

Про це міністерка написала в Мережі.

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"Додому повертаються 12 наших військових, з яких одна жінка-офіцер. Також ми звільнили 14 цивільних, включно з 9 жінками. Всього 26 наших людей", – повідомила Верещук.

Нагадаємо, напередодні уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що в містах, які повністю чи частково захоплені російською армією, починається примусова мобілізація до збройних сил агресора.

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