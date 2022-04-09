Олімпіакос - Шахтар: онлайн-відеотрансляція благодійного матчу

Дивіться першу з товариських зустрічей "гірників" на підтримку України.

У суботу, 9 квітня, донецький "Шахтар" проведе товариський матч проти грецького "Олімпіакоса". Гра відбудеться на полі стадіону "Георгіос Караїскакіс" у місті Пірей.

Ця зустріч стане першою в серії благодійних поєдинків "гірників" з європейськими клубами на підтримку України під час війни з російськими окупантами.

Усі кошти від реалізації квитків на ці матчі та реклами буде передано захисникам України, волонтерським організаціям, медикам, а також спрямовано на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.

Дивіться матч "Олімпіакос" - "Шахтар" в прямому ефірі на нашому сайті. Початок гри - о 20:00 за київським часом.

Додамо, що в рамках благодійного євротурне підопічні Роберто де Дзербі проведуть ще кілька матчів - проти польської "Лехії" (14 квітня), турецького "Фенербахче" (19 квітня) та хорватського "Хайдука" (1 травня).

Раніше повідомлялося, що київське "Динамо" також проведе низку благодійних матчів на підтримку України. Першим суперником "біло-синіх" 12 квітня стане польська "Легія".

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