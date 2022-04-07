Голкіпер "Шахтаря": вірю, що у найближчому майбутньому ми переможемо

Голкіпер "Шахтаря": вірю, що у найближчому майбутньому ми переможемо

Трубін візьме участь у серії благодійних матчів.

Воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін, який у складі донецького клубу вирушить за кордон на серію благодійних матчів, заявив, що вірить у перемогу України у війні з російськими окупантами.

"Основна ціль благодійних матчів? Допомога Україні шляхом продажу квитків. Потрібно зібрати гроші для ЗСУ, щоб наша Україна перемогла та настав мир.

Я вірю, що у найближчому майбутньому ми переможемо і наша країна буде кращою, ніж була. Українці – найкращі у всьому світі. Я пишаюся, що є українцем. Все буде Україна", - зявив Трубін в інтерв'ю Футбол NEWS.

Нагадаємо, володар "Золотого м'яча-1986", колишній нападник київського "Динамо" Ігор Бєланов став на захист України від російських окупантів.

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