Голкипер "Шахтера": верю, что в ближайшем будущем мы победим

Трубин примет участие в серии благотворительных матчей.

Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин, который в составе донецкого клуба отправится за границу на серию благотворительных матчей, заявил, что верит в победу Украины в войне с российскими оккупантами.

"Основная цель благотворительных матчей? Помощь Украине путем продажи билетов. Нужно собрать деньги для ВСУ, чтобы наша Украина победила и наступил мир".

Я верю, что в ближайшем будущем мы победим и наша страна будет лучше, чем была. Украинцы – самые лучшие во всем мире. Я горжусь, что являюсь украинцем. Все будет Украина", — заявил Трубин в интервью Футбол NEWS.

Напомним, обладатель "Золотого мяча-1986", бывший нападающий киевского "Динамо" Игорь Беланов встал на защиту Украины от российских оккупантов.

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