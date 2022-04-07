Лукашенко заявил о "спецоперации" Беларуси в Украине и угрожает (видео)

Лукашенко заявил о "спецоперации" Беларуси в Украине и угрожает (видео)

Лукашенко назвал украинцев негодяями.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что провел "спецоперацию" в Украине. Более того, он пригрозил "ответить по-другому".

Об этом он сказал на расширенном заседании Совбеза.

По словам Лукашенко, украинцы, которых он назвал "негодяями", захватили около 100 водителей-граждан Беларуси, автомобили и вагоны.

"Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести специальную операцию по увольнению этих людей. Мы такую спецоперацию провели. И всех наших людей уволили. Я не говорю детали, на то она и спецоперация", — заявил самопровозглашенный президент.

Он подчеркнул, что военных, принимавших участие в "спецоперации", обязательно нужно наградить. Свою речь Лукашенко закончил угрозами Украины.

"Если у нас там 1-2-3-5 человек где-то остались, надо жестко поставить условия, пусть Макей (министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей — ред.) разговаривает с этим послом Украины. Если этого не будет сделано, мы уже ответим по-другому. Они очень много рискуют", — заявил Лукашенко.

Напомним, Лукашенко считает, что переговоры между Украиной и Российской Федерацией не могут проходить без участия Беларуси.

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