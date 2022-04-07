Лукашенко заявив про "спецоперацію" Білорусі в Україні та погрожує (відео)

Лукашенко заявив про "спецоперацію" Білорусі в Україні та погрожує (відео)

Лукашенко назвав українців негідниками.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що провів "спецоперацію" в Україні. Більше того, він пригрозив "відповісти по-іншому".

Про це він сказав на розширеному засіданні Радбезу.

За словами Лукашенка, українці, яких він назвав "негідниками", захопили близько 100 водіїв-громадян Білорусі, автомобілі та вагони.

"Я попереджав українців, що ми змушені будемо провести спеціальну операцію зі звільнення цих людей. Ми таку спецоперацію провели. І всіх наших людей звільнили. Я не кажу деталі, на те вона і спецоперація", - заявив самопроголошений президент.

Він підкреслив, що військових, які приймали участь в "спецоперації", обов'язково треба нагородити. Свою промову Лукашенко завершив погрозами Україні.

"Якщо у нас там 1-2-3-5 людей десь залишилися, треба жорстко поставити умови, хай Макей (міністр іноземних справ Білорусі Володимир Макей - ред.) розмовляє із цим послом України. Якщо цього не буде зроблено, ми вже відповімо по-іншому. Вони дуже багато ризикують", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, Лукашенко вважає, що переговори між Україною і Російською Федерацією не можуть відбуватися без участі Білорусі.

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