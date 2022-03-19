Україна має стати такою, як Білорусь, а Путін – адекватна людина – Лукашенко

Україна має стати такою, як Білорусь, а Путін – адекватна людина – Лукашенко

Він також вкотре запевнив, що в Україні не воює жоден білоруський солдат.

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко назвав президента Росії Володимира Путіна абсолютно здоровою та адекватною людиною, а також заявив, що Україна має стати такою, як Білорусь.

Про це Лукашенко сказав в інтерв'ю японському телеканалу TBS.

"Росія пропонує Україні такі речі, які відбуваються у Білорусі. Тобто Україна має стати такою, як Білорусь. З певними нюансами", – сказав самопроголошений президент.

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"Вона (Україна – ред.) не повинна мати ядерної зброї, не повинна загрожувати Росії, вона не повинна забороняти людям, які живуть в Україні, розмовляти будь-якою мовою", – повторив Лукашенко пропагандистські заяви Путіна.

Самопроголошений президент Білорусі також заявив, що президент РФ пропонує президентові України Володимирові Зеленському "абсолютно прийнятний варіант договору" і що "Росія у цій війні не програє".

Лукашенко вкотре запевнив, що "жоден білоруський солдат в Україні не воює".

"Ми не нападаємо на Україну, ми не бомбимо Україну, нас ніхто не просить цього робити", – сказав він.

При цьому пригрозив – якщо Україна "продовжуватиме ескалацію" щодо Білорусі, то "ми відповімо".

"Я практично переконаний, що нам не доведеться воювати з Україною", – додав Лукашенко.

"Якщо ви думаєте, що Путін нездоровий – він живіший від усіх живих. Він абсолютно адекватна і нормальна людина. Він, як ніколи, у формі", – сказав самопроголошений президент.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Білорусь наразі не планує розташовувати на своїй території жодних видів ядерних озброєнь. Водночас він назвав умову, за якої проситиме в Путіна повернути Білорусі ядерну зброю.