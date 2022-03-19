"Путін зробив катастрофічну помилку, напавши на Україну" - Джонсон

Борис Джонсон вчергове наголосив, що Велика Британія на стороні України.

Виступаючи на конференції Консервативної партії в Блекпулі, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що країна стоїть на стороні народу України.

"З кожним днем ​​героїчного опору України стає очевидним, що Путін зробив катастрофічну помилку", – сказав він.

Про це пише CNN.

Джонсон відкинув ідею, що Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, через занепокоєння щодо вступу країни в НАТО.

"Він злякався України, бо в Україні вільна преса. А в Україні були вільні вибори, і з кожним роком Україна просувалася, не завжди легко, до свободи, демократії та відкритих ринків, він боявся українського прикладу і боявся неявного докору собі", – сказав Джонсон.

Він підкреслив, що "в путінській Росії вас садять у в’язниці на 15 років лише за те, що ви назвали вторгнення вторгненням. І якщо ти виступиш проти Путіна на виборах, тебе отруять або застрелять".

Путін відчуває загрозу з боку України, і важливо, щоб вторгнення Москви провалилося, сказав Джонсон, оскільки Путін не зупиниться в Україні.

Нагадаємо, Борис Джонсон розкритикував реакцію Заходу на анексію Криму 2014 року.

Читайте також: