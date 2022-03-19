Окупанти обстріляли будинок на Луганщині, загинули жінка і двоє дітей

Окупанти обстріляли будинок на Луганщині, загинули жінка і двоє дітей

Медики намагалися реанімувати дітей, проте їм це не вдалося.

Окупанти 19 березня обстріляли житловий будинок у Рубіжному на Луганщині. Дві дитини та жінка загинули під завалами.

Про це повідомляє ДСНС.

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"Внаслідок обстрілу сталося руйнування житлового будинку у місті Рубіжне, що на Луганщині, під завалами опинилися люди. На місце події прибув пожежно-рятувальний підрозділ ДСНС Луганської області", — йдеться в повідомленні.

З-під завалі спочатку дістали двох дітей без ознак життя. Попри спроби рятувальників зробити серцево-легеневу реанімацію і повернути дітей до життя, медики "швидкої" констатували смерть дітей.

Під завалами рятувальники знайшли ще жінку та дитину. Жінка не вижила. На щастя, дитину вдалось врятувати. Її стан стабільний.

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