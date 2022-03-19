Російські окупанти обстрілюють густонаселені райони Чернігова

Активних наступальних дій ворог не проводить.

Армія Російської Федерації обстрілює густонаселені райони Чернігова.

Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України.

На Сіверському напрямку ворог силами окремих підрозділів Центрального воєнного округу намагається діяти в районах населених пунктів Любеч, Славутич, Ковпита, Золотинка, Мена, Ніжин, Браниця, Калита, Богданівка, Лукаші, Ромни, Недригайлів. Втім, активних наступальних дій ворог не проводив.

Російські окупанти продовжують частково блокувати місто Чернігів. "Ворог здійснює артилерійські обстріли густонаселених районів. Силами до трьох бригад намагається утримувати оборонні позиції в районах населених пунктів Любеч, Михайло-Коцюбинське, Якубівка, Шестовиця, Золотинка, Ягідне, Лукашовка, Киселівка", - повідомили у штабі.

Українські військові ліквідували російського майора Сергія Волинця, який був командиром авіаційної ланки ВПС РФ. Окупанти під керівництвом Волинця бомбардували всю України.

За його словами, раніше російський майор брав участь у бомбардуваннях Грузії під час вторгнення Росії у 2008 році та Сирії, де кремлівський режим підтримує диктатора Башара Асада.

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