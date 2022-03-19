Украина должна стать такой, как Беларусь, а Путин – адекватный человек – Лукашенко

Украина должна стать такой, как Беларусь, а Путин – адекватный человек – Лукашенко

Он также заверил, что в Украине не воюет ни один белорусский солдат.

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко назвал президента России Владимира Путина абсолютно здоровым и адекватным человеком, а также заявил, что Украина должна стать такой, как Беларусь.

Об этом Лукашенко сказал в интервью японскому телеканалу TBS.

"Россия предлагает Украине такие вещи, которые происходят в Беларуси. То есть, Украина должна стать такой, как Беларусь. С определенными нюансами", – сказал самопровозглашенный президент.

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"Она (Украина – ред.) не должна иметь ядерного оружия, не должна угрожать России, она не должна запрещать людям, живущим в Украине, разговаривать на любом языке", – повторил Лукашенко пропагандистские заявления Путина.

Самопровозглашенный президент Беларуси также заявил, что президент РФ предлагает президенту Украины Владимиру Зеленскому "абсолютно приемлемый вариант договора" и что "Россия в этой войне не проиграет".

Лукашенко в очередной раз заверил, что "ни один белорусский солдат в Украине не воюет".

"Мы не нападаем на Украину, мы не бомбим Украину, нас никто не просит этого делать", – сказал он.

При этом пригрозил – если Украина будет "продолжать эскалацию" в отношении Беларуси, то "мы ответим".

"Я практически уверен, что нам не придется воевать с Украиной", – добавил Лукашенко.

"Если вы думаете, что Путин нездоров – он живее всех живых. Он абсолютно адекватный и нормальный человек. Он, как никогда, в форме", – сказал самопровозглашенный президент.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Беларусь пока не планирует размещать на своей территории никаких видов ядерных вооружений. В то же время, он назвал условие, при котором будет просить у Путина вернуть Беларуси ядерное оружие.